Domingo ensolarado e sem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul

Uma massa de ar seco e quente segue atuando sobre Mato Grosso do Sul neste domingo (21). A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima é de tempo firme com céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas do Estado e sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar segue baixa com variação estimada entre 60% a 30% ao longo do dia. O menor índice esperado para o dia é considerado estado de atenção à saúde. Tomar muita água, evitar exposição direta ao sol, e umidificar ambientes estão entre as recomendações.

As temperaturas seguem em elevação, e neste domingo podem registrar mínima de 15°C e máxima de 37°C no Estado. Para Campo Grande a variação está estimada em 20°C a 35°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues