Domingo de tempo firme em Mato Grosso do Sul

Neste dia as temperaturas podem registrar mínima de 22°C e máxima de 38°C no Estado - (Foto: Chico Ribeiro)

O domingo (10) será de tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. O sol brilha forte entre poucas nuvens no céu. Pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia, especialmente durante a tarde.

Umidade do ar poderá variar entre 90% a 30% ao longo do domingo.

Neste dia as temperaturas podem registrar mínima de 22°C e máxima de 38°C no Estado.

Confira as condições estimadas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos para a Capital e algumas cidades do Estado.

Campo Grande: Pancadas de chuva à tarde | 23°C a 32°C

Dourados: Parcialmente nublado | 21°C a 32°C

Três Lagoas: Pancadas de chuva à tarde | 24°C a 35°C

Corumbá: Pancadas de chuva durante a tarde | 26°C a 36°C