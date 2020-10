Dois ganhadores dividem o prêmio principal do Nota MS Premiada

O prêmio principal do Programa Nota MS Premiada sorteado na ultima quarta-feira (30) saiu para dois ganhadores. Um de Campo Grande e outro de Dourados. Cada um vai receber R$ 50 mil - (Foto: Secom MS)

O prêmio principal do Programa Nota MS Premiada sorteado na ultima quarta-feira (30) saiu para dois ganhadores. Um de Campo Grande e outro de Dourados. Cada um vai receber R$ 50 mil. Outros 361 acertadores da quina vão receber R$ 554,02, cada um. No total foram sorteadas 363 pessoas. Campo Grande registrou 152 ganhadores da quina, e nos municípios de Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Coxim e Nova Andradina concentram-se 70% dos demais acertadores.

Para conferir a relação dos contemplados acesse o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digite o CPF. Para receber o prêmio, os ganhadores devem acessar o site e cadastrar os dados bancários. De acordo com a legislação estadual, se o cadastro e a validação das informações forem realizadas até a data do dia 15 do mês subsequente ao sorteio, o pagamento é efetuado até o dia 20. Mas, se o ganhador fizer o cadastro e a validação na segunda quinzena do mês após o sorteio, o prêmio será pago até o dia 05 do próximo mês.

“Tivemos no total 637 ganhadores que perderam o prazo de cadastramento. Os ganhadores precisam informar os seus dados corretamente no site www.notamspremiada.ms.gov.br , e se atentar para o prazo de cadastramento que é de 90 dias”, lembra o chefe da Unidade de Educação Fiscal, Amarildo Cruz.

O mês de setembro encerrou com um total de 31.942.111 milhões de emissões de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) e Notas Fiscais Consumidor Eletrônicas (NFCe). Desse total, as notas fiscais autorizadas com CPFs correspondem a 20%.“Das denúncias registradas em setembro, 37,39% são de não emissão de notas. Nesses casos, o contribuinte está sujeito às penalidades prevista na lei estadual 1.810, de 22 de dezembro de 1997. Multa equivalente a dez por cento do valor da operação ou prestação do consumidor”, orienta Amarildo Cruz.

As dezenas sorteadas foram: 12 21 29 54 56 57.