Dois dias após liberar abertura, prefeitura de Dourados fecha parques públicos

Parque do Ipês, em Dourados - (Foto: Divulgação)

A prefeitura de Dourados, a 233 km de Campo Grande, revogou o decreto n° 3.007 publicado na última quarta-feira (18) que autorizava a reabertura gradual dos parques públicos da cidade.

O decreto permitia a visita aos parques seguindo normas de biosegurança.

A prefeitura justificou a medida se baseando na posição da cidade no mapa estadual da covid, divulgado pelo Governo do Estado na ultima quinta-feira (19). O município está classificado com bandeira vermelha, a mais grave.

O decreto revogando a reabertura dos parques já está em vigor e foi assinado por assinado pela prefeita Délia Razuk (sem partido) e pelo procurador geral do município, Jonathan Alves Pagnoncelli.