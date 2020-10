DOF apreende quase 3 toneladas de drogas, mais de 70 mil pacotes de cigarros e armas na fronteira

Quase 3 toneladas de drogas, mais de 70 mil pacotes de cigarros e um arsenal de armas foram apreendidos - (Foto: Divulgação)

Nos últimos dias o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu na fronteira com o Paraguai quase 3 toneladas de drogas, mais de 70 mil pacotes de cigarros e um arsenal de armas, dentro das ações da Operação Hórus, que em Mato Grosso do Sul é realizada por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Dourados

Na madrugada desta terça-feira (27) os homens do DOF apreenderam na BR-463, na região de Dourados, um veículo VW Santana, cor branca, carregado com 195 quilos de maconha. O condutor, que seguia em alta velocidade, furou o bloqueio policial, abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas acabou preso.

O homem que tem 30 anos de idade relatou que foi contratado, por telefone, para pegar a droga em Ponta Porã e levar até Ivinhema. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), juntamente com o veículo e a droga, onde foi autuado em flagrante por tráfico.

Também em Dourados, no sábado (24), o DOF apreendeu na Avenida Presidente Vargas, uma Kombi, com placas de Sete Lagoas, carregada com mais de 1 tonelada de maconha. Ao avistar a viatura do DOF, o condutor de um Ônix, ocupado por mais 3 passageiros e que estava estacionado atrás da Kombi tentou fugir.

O condutor da Kombi e os ocupantes do Ônix foram presos e encaminhados à Defron, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

Itaquiraí

Na tarde de segunda-feira (26), também dentro das ações da Hórus, o DOF apreendeu em Itaquiraí, uma pick-up Fiat Strada, cor cinza, com placas de Icaraíma (PR), carregada com 580 quilos de maconha e 50 quilos de skank.

Os militares chegaram até o veículo carregado com a droga ao abordar na BR-163, na área rural de Itaquiraí, um Fiat Uno, cor vermelha, ocupado por três homens. Durante entrevista, os abordados acabaram entrando em contradição e relatando que dois deles, o motorista e um dos passageiros, batiam a estrada para a pick-up, que tinha como motorista o terceiro integrante do grupo.

Conforme os suspeitos, o veículo carregado com a droga teria apresentado problemas mecânicos e foi escondida no mato às margens da rodovia, sendo o local indicado pelos suspeitos aos policiais do DOF.

O veículo e as drogas foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, juntamente com os três presos, que foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Ponta Porã

Em Ponta Porã o DOF apreendeu nesta segunda-feira (26), na MS-164, uma caminhonete, cor branca, carregada com 1 tonelada e 30 quilos de drogas. O veículo foi abordado após os policiais do DOF pararem um Ford Ka, que seguia sentido Ponta Porã X Vista Alegre e batia a estrada para o motorista da caminhonete.

Ambos os veículos possuíam rádio de comunicação instalados e operando na mesma frequência. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Defron, em Dourados, onde foram autuados por tráfico, e disseram que foram contratados para pegar a droga em Ponta Porã e entregar em Campo Grande.

Cigarros

Ontem os policiais do DOF apreenderam no Jardim Laranja Doce, em Dourados, um caminhão, cor azul, carregado com 15 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Caminhão com contrabando de cigarro apreendido durante a ação do DOF (Foto: Divulgação)

O veículo estava estacionado em um imóvel e ao perceber a aproximação dos policiais, um homem de 28 anos tentou fugir, mas foi detido e acabou confessando ser o proprietário dos cigarros, que segundo ele seriam revendidos em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

Outros 55 mil pacotes de cigarros foram apreendidos no sábado pelo DOF na BR-163, na região de Mundo Novo. A carga contrabandeada do Paraguai estava em um caminhão que seguia por uma estrada vicinal quando foi abordado pelo DOF. Os dois ocupantes do veículo disseram que foram contratados para entregar a carga em Itaquiraí.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Mundo Novo. Os dois homens foram entregues na Delegacia da polícia Federal em Naviraí, onde permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

Armas

Armas e munições apreendidas (Foto: Divulgação)

Na madrugada de hoje os policias do DOF apreenderam três armas de grosso calibre, sendo uma espingarda .12 e dois fuzis .762mm e mais uma pistola, sem marca aparente, inox, calibre 9mm municiada, além de dois carregadores, cinto tático camuflado, luneta para arma longa, tripé mira a laser e trilho para acoplar em arma de fogo.

O arsenal estava em um Fiat Uno, conduzido por um homem de 24 anos, que ao avistar a viatura do DOF parou o carro na rodovia e durante tentativa de fuga para um mato existente às margens da rodovia, atirou diversas vezes contra a guarnição, que reagiu e acabou alvejando o acusado. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Vida, em Dourados, mas não resistiu e morreu.

A ocorrência foi registrada na Defron, que irá investigar o caso.

Recorde

Só este ano as forças da segurança pública estadual de Mato Grosso do Sul já tiraram de circulação mais de 655 toneladas de drogas, o que representa um aumento de mais de 110% em comparação com o mesmo período do ano passado. Só o DOF já tirou de circulação quase 240 toneladas de drogas.