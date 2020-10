DOF apreende caminhão carregado com 6 toneladas de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde desta quinta-feira (22), em Brasilândia, um caminhão Mercedes-Benz, cor amarela, carregado com 6 toneladas de maconha.

Os homens do DOF realizavam patrulhamento ostensivo na rodovia MS-040, como parte das ações da Operação Hórus, quando deram ordem de parada ao condutor de uma Nissan Frontier, cor cinza, conduzida por um homem de 47 anos de idade, natural de Campo Grande (MS). Atrás da caminhonete vinha um caminhão, sendo que o motorista ao avistar o bloqueio parou bruscamente, abandonou o veículo e correu para uma mata às margens da rodovia.

Foi solicitado apoio das forças de segurança locais para a realização de buscas no local e imediações, sendo o condutor do caminhão localizado e preso por policiais civis de Brasilândia. O homem, de 33 anos de idade, confirmou que o condutor da Frontier realizava o serviço de batedor de estrada.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados juntamente com a droga e os veículos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, senso em seguida colocados à disposição da Justiça.

O prejuízo estimado ao crime organizado com a apreensão desta quinta-feira é de aproximadamente R$ 9 milhões. Com essa apreensão, o DOF atinge a marca inédita de 221,4 toneladas de drogas tiradas de circulação pelo Departamento em 2020.

Mais recordes

De janeiro até agora as forças de segurança estaduais já tiraram de circulação em Mato Grosso do Sul mais de 620 toneladas de drogas, o que representa um aumento superior a 100%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Do total de drogas apreendidas, mais de 410 toneladas foram tiradas de circulação no interior do estado, principalmente na região de fronteira e mais de 213 toneladas em Campo Grande. O maior montante das apreensões, mais de 400 toneladas, é de maconha, em seguida vem as drogas sintéticas, com mais de 8,3 toneladas e a cocaína, que soma mais de 1 tonelada.

Operação Hórus

Coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (Seopi/MJSP), a Operação Hórus é realizada em Mato Grosso do Sul por meio de parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A ação que fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de segurança pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país é parte do tripé de prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Joelma Belchior, Sejusp

Foto: Divulgação