"Documenta Pantanal" apresenta talentos artísticos da região em série de vídeos on-line

A diretora executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolón - (Foto: Divulgação)

O Pantanal tem sido um assunto recorrente na mídia durante os últimos meses em virtude das queimadas que assolaram o bioma em proporções jamais vistas. Entretanto, muito tem sido feito para chamar a atenção sobre a importância da preservação local de forma ampla por meio de ações que incluem não apenas suas belezas naturais, mas, também, sua cultura e história.

A iniciativa Documenta Pantanal, que atua na promoção de projetos em diversas áreas - entre eles ecoturismo, exposições fotográficas, publicação de livros e produção de filmes e documentários – vem se destacando neste papel e é neste cenário que será lançado o projeto ‘Artistas Pantaneiros’, que, semanalmente, lançará vídeos que apresentam as virtudes artísticas dos pantaneiros. O primeiro episódio da série chega ao público hoje (4), a partir das 18h, por meio das redes sociais da Documenta Pantanal.

Mais que uma introdução à diversificada produção cultural para o público, ‘Artistas Pantaneiros’ tem por objetivo ser uma ferramenta de mapeamento do fazer artístico no Pantanal. Em vídeos curtos, de até um minuto de duração, o material configura-se como uma plataforma na criação de um olhar mais carinhoso para a região. De acordo com a diretora executiva da Documenta Pantanal, Mônica Guimarães, “uma das formas mais potentes e honestas para chamar à atenção à vida no Pantanal é a partir da demonstração de suas virtudes do dia a dia, ainda pouco conhecidas pelas demais populações do nosso país”.

Quem atua nos bastidores e na curadoria de material do projeto é Marcia Rolón, diretora do Moinho Cultural, ONG estabelecida na cidade de Corumbá. Ela, inclusive, é a personagem focada no primeiro episódio da série, em vídeo que conta um pouco da sua história enquanto bailarina e profissional de Educação Física.

Entre os artistas que serão contemplados pelo projetos estão:

Bianca Machado - Atriz e produtora cultural, fundou a Cia. De Teatro Maria Mole, que participa ativamente da vida cultural do Estado do Mato Grosso do Sul e tem despertado o ofício de ator por muitos que ali encontraram o primeiro contato com a arte do palco.

Bolivar Porto - Fotógrafo profissional, publicitário e web-designer, há 25 anos dedica-se à fotografia nas áreas de moda, dança, publicidade, turismo e natureza. Conta com inúmeros trabalhos publicados (livros, revistas, capas de CDs, etc.) em nível regional, nacional e internacional. Nos últimos dez anos tem buscado conhecer mais profundamente o Pantanal sul-mato-grossensee e divulga suas belezas por meio de peças publicitárias e websites de diversos empreendimentos turísticos da região.

Jonir Figueiredo - Possui uma trajetória na arte há 40 anos, área em que explora temática calçada na iconografia pantaneira usando diversas técnicas, tendo sido premiado em diversos salões de arte em Mato Grosso do Sul e pelo Brasil.

Lucia Martins Coelho Barbosa - Há mais de 42 anos atua na área com o manejo de acrílico, pastel seco, aquarela e técnicas mistas. Já expôs suas obras em Portugal, Itália, França, EUA, Japão e Paraguai e recebeu diversas premiações. Em 2016, criou o Múltiplo Ateliê, que mistura arte com gastronomia, dança, yoga e audiovisual.

Marlene Mourão - Serigrafista, ilustradora, pintora e escritora. Já circulou com sua obra pelo projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, recebeu o prêmio Helísa Urt e foi uma das homenageadas em uma das edições do FASP – Festival América do Sul do Pantanal, dada a importância e relevância de suas composições artísticas.

Salim Haqzan - Formado em Artes Cênicas / Interpretação pela Escola de Teatro Macunaíma em São Paulo (1993), é ator e diretor do GETT - Grupo de Experimentos e Truques Teatrais em Corumbá. Atua ministrando workshops e oficinas de teatro para todas as idades e na formação de professores. Em sua técnica, facilita a utilização do corpo do docente em sala de aula, o estímulo à leitura pela contação de histórias e o teatro como ferramenta crucial na educação formal e informal.

Sebastião Brandão - Premiado pelo Ministério da Cultura com o Prêmio Culturas Populares, já viajou muito para compartilhar seu conhecimento em oficinas pela Funarte, Iphan, UEMS e no Festival América. Desde 2010 recebe alunos do mundo todo em busca de seus saberes, principalmente sobre viola caipira e produção de cinema.

Acompanhe o conteúdo do projeto nos perfis do Instagram, Facebook, YouTube e tenha informações detalhadas sobre demais iniciativas no site.