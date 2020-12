Divulgação de nota de prova do Concurso da Magistratura será amanhã

A prova discursiva foi realizada no dia 31 de outubro - (Foto: Reprodução)

Será nesta sexta-feira (11), a partir das 9 horas (horário MS), no Tribunal de Justiça, localizado na Av. Mato Grosso, s/nº, Bloco 13, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, a sessão pública de identificação e divulgação das notas da primeira prova escrita do 32º Concurso da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O edital de convocação para a sessão pública foi publicado no Diário da Justiça do dia 4 de novembro. Ressalte-se que todas as normas sanitárias, estabelecidas pelas autoridades estaduais e municipais referentes ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, serão devidamente observadas durante a sessão pública, objetivando a segurança de todos os envolvidos no certame.

Saiba mais – - A prova discursiva foi realizada no dia 31 de outubro. No dia seguinte, 1º de novembro, os candidatos fizeram a prova de sentença cível e no dia 2 de novembro foram submetidos à prova de sentença criminal.

Em decorrência da necessidade de implementação de medidas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, o concurso público, que tinha provas marcadas para maio, teve seu seguimento suspenso. O cronograma de avaliações foi retomado com a aplicação das provas.

Assim, dos 401 candidatos aprovados para a segunda etapa de provas do 32º Concurso da Magistratura do Tribunal de Justiça de MS, apenas 43 não compareceram, o que significa abstenção de pouco mais de 10%.

Integram a comissão os desembargadores Claudionor Miguel Abss Duarte, coordenador, Dorival Renato Pavan e Ruy Celso Barbosa Florence, além do advogado Fábio Nogueira Costa (OAB/MS).