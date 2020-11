Divisas Integradas III apreende mais de R$ 1,1 milhão em mercadorias do Paraguai

Ação policial ocorreu em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná - (Foto: Reprodução/Governo do MS)

O Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F-DIV), em Mato Grosso do Sul, divulgou hoje (3) o resultado da operação Divisas Integradas III. Com atuação em quatro estados desde o dia 24 de outubro, a ação no MS apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em mercadorias contrabandeadas do Paraguai, entre celulares, pneus e eletrônicos.

O objetivo do trabalho das autoridades foi de combater o crime organizado e o narcotráfico.

Ainda segundo o levantamento, R$ 6,3 mil em dinheiro ficaram retidos, mais de 4,5 toneladas de drogas e mais de 15 mil pacotes de cigarros também foram apreendidos. Os números registram 107 pessoas presas em flagrantes, sendo 46 por tráfico de drogas e 9 por porte ilegal de arma de fogo. Ao todo, foram 39 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão.

Para realizar a missão, 837 policiais e servidores participaram do efetivo. A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz/MS), a Polícia Militar Rodoviária Federal e a Receita Federal do Brasil também atuaram na operação.

Brasil

No País, 20 mil policiais prenderam mais de 1,4 mil pessoas, 7,4 toneladas de drogas e 114 armas de fogo ilegais. A corporação ainda recuperou 54 veículos que haviam sido roubados ou furtados. Também colaboraram o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, a Polícia Federal, dentre outros órgãos federais.