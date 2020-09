Dicas para prevenção de incêndio no ambiente de trabalho

No projeto é fornecido uma avaliação da edificação, seguida de um dimensionamento das medidas de segurança de acordo com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros. - (Foto: Divulgação/ Senai)

São inúmeras as situações capazes de causar incêndios, como a falha em equipamentos elétricos, o superaquecimento de equipamentos eletrônicos e a negligência humana. O Senai Empresa oferece em seu portfólio o serviço “Projeto e inspeção de sistemas de segurança, combate a incêndio e pânico”. Também disponibiliza dicas de prevenção ao incêndio.

No projeto é fornecido uma avaliação da edificação, seguida de um dimensionamento das medidas de segurança de acordo com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Neste processo são analisados os projetos e as instalações existentes, buscando identificar as medidas de segurança que a empresa deve aplicar e seu estado atual de funcionamento. Na inspeção em loco são avaliadas todas estas medidas de segurança, verificando características, validades e condições da estrutura, como também são testados todos os equipamentos e sistemas.

O trabalho oferecido pelo Senai Empresa pode ser realizado tanto em indústrias como comércios e propriedades rurais. “Nossos serviços são baseados em normas e legislações, e ao contratar o Senai Empresa é garantido que todos os itens voltados para segurança serão avaliados, tanto em relação ao projeto aprovado, como também considerando todas as normas vigentes, normas estas que recebem atualizações constantes”, ressaltou Jeancarlos Lucietto, coordenador do Programa Senai de Manutenção Industrial (PSMI) do Senai.

Confira abaixo algumas dicas de prevenção de incêndio no ambiente de trabalho:

1) Manutenção periódica nas instalações elétricas;

2) Equipamentos de prevenção e combate a incêndios;

3) Quadro de funcionários treinados no combate a incêndio;

4) Ambiente organizado e ventilado;

5) Suporte de profissionais especializados.