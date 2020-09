Dicas para comprar o primeiro imóvel

Área interna Downtown São Luís Setin Incorporadora - (Foto: Divulgação)

Com a nova realidade instaurada pela pandemia do coronavírus, as expectativas para o setor imobiliário não eram boas, mas, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), os financiamentos para construção e compras de apartamento em São Paulo e outros Estados, cresceram.

O cenário está favorável para você que está pesquisando apartamentos em SP para chamar de seu. Aproveite esse momento no qual as taxas de juros estão baixas, e saiba mais dicas para comprar seu primeiro imóvel.

Planejamento financeiro

Traçar planos faz toda a diferença, em inúmeras áreas de sua vida, o mesmo se aplica ao procurar um imóvel para comprar. O planejamento financeiro é a chave para você conquistar o tão sonhado apartamento à venda em SP.

É importante colocar no papel, além do dinheiro que vai ser gasto na compra, outras despesas com a mudança, móveis e eletrodomésticos, por exemplo. Sendo assim, fazer esse planejamento previamente, é indispensável.

A forma de pagamento também deve ser planejada muito tempo antes, poupar dinheiro para ter uma boa quantidade de entrada irá fazer uma grande diferença.

Portanto, se você começou a planejar agora sua tão sonhada compra de apartamentos à venda, comece a poupar seu dinheiro e planejar, minuciosamente, seus planos com prazos determinados.

Apartamento na planta, novo ou usado?

Caso você esteja em busca de apartamentos à venda em SP é comum que essa dúvida surja. Essa escolha é muito pessoal, depende muito das necessidades do comprador.

Um apartamento na planta é perfeito para quem ainda está em fase de planejamento, além de os preços serem mais acessíveis é possível fazer a personalização dos apartamentos.

Já os apartamentos novos, costumam ser mais caros, mas de bônus possuem mais espaços para lazer, o ônus é que a metragem dos apartamentos costumam ser menores.

Diferente dos apartamentos novos, os mais antigos possuem uma metragem maior, contudo, não oferecem muitas opções de lazer ao morador.

Dicas práticas

Além de planejar e decidir o tipo de imóvel que você deseja investir, selecionamos algumas dicas práticas para você não errar na hora da compra, confira:

Hora certa da compra

Por ser uma compra grande, você precisa avaliar inúmeros fatores para que você não se arrependa futuramente de comprar um apartamento na planta, por exemplo.

Faça uma escolha sábia de quando é o melhor momento para adquirir o tão sonhado apartamento, não se esqueça de seu planejamento financeiro, que precisa estar pronto antes de você fazer a compra.

Segurança

A segurança é um fator fundamental, principalmente se você for morar sozinho. Em casos de apartamentos prontos para morar, escolha um que tenha um bom condomínio, que ofereçam maior segurança para você e sua família.

A tecnologia é muito favorável para estabelecer um alto nível de segurança, sendo assim, procure por condomínios e apartamentos modernos.

Localização

Atualmente, em destaque grandes cidades, como São Paulo, escolher um lugar bem localizado, com linhas de metrô e linhas de ônibus disponíveis na região, é indispensável.

Além disso, apartamentos em SP bem localizados são mais valorizados, caso você pretenda ou precise vender futuramente. Considere comprar imóveis que fiquem mais próximos de seu local de trabalho e estudos.

Ao procurar apartamentos em São Paulo ou em outras cidades, siga nossas dicas e garanta uma compra certeira, que só irá trazer benefícios para você e sua família!