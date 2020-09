Dicas para aumentar a venda de doces no Dia das Drianças

Com formatos diferentes e decoração moderna, principalmente com temas que chamem a atenção das crianças, podem ser boas alternativas - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Apesar de não ser a data comemorativa que tem os melhores resultados de vendas para o varejo, o Dia das Crianças é um termômetro para as vendas no Natal, e tem boas previsões para o crescimento da venda de brinquedos e doces como barra de chocolate.

De acordo com Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas no Dia das Crianças em 2019 tiveram 3,1% de aumento em relação ao ano anterior, e essa porcentagem tende a aumentar nos outros anos.

Diante disso, selecionamos dicas para que você aumente a venda de doces, como pacote de bala, bombom e outros no Dia das Crianças, confira.

Ideias de doces para vender no dia das crianças

Em tempos de crise, optar por presentes mais baratos, como diferentes tipos de doces, pode ser a melhor opção. Assim, selecionamos algumas ideias de doces diversos, para que as crianças possam se deliciar no dia delas, confira.

Bolos modernos

Com formatos diferentes e decoração moderna, principalmente com temas que chamem a atenção das crianças, podem ser boas alternativas.

Não é difícil agradar as crianças, personagens de filmes/séries/jogos, formatos de bichinhos e uma decoração alegre e colorida conquistam o coração da criançada. Além disso, capriche no sabor do bolo, é sempre importante considerar o paladar infantil.

Um dos sabores que as crianças mais gostam é o de chocolate, preze por uma boa preparação e dê uma atenção especial aos ingredientes como o chocolate em pó. Desse modo, os pais podem contratar seus serviços para outras datas comemorativas, como o aniversário dos pequenos.

Barra de chocolate personalizada

Os doces personalizados conquistam as crianças, é uma boa alternativa para fazê-las se sentirem especiais no dia delas. Invista em uma boa barra de chocolate no atacado para derreter e fazer a personalização.

Além desses doces com o modo de preparo mais complexo, você pode investir nos mais simples, como:

- Pacote de bala;

- Pacote de bombom;

- Barra de chocolate simples;

- Paçoca.

Você pode, inclusive, adicionar brinquedos simples e investir em caixas decoradas para a embalagem, use sua criatividade para ganhar a atenção da garotada.

Como chamar a atenção das crianças?

Assim como em outras datas comemorativas, o marketing de seus produtos é indispensável para que suas vendas sejam um sucesso. As crianças costumam pedir para os pais o que querem de presente, logo, é importante que você não se esqueça que elas fazem a maioria das escolhas.

Siga as dicas a seguir para conquistar as crianças:

- Entenda o universo infantil: faça uma pesquisa prévia das tendências de compra entre elas, não se esqueça que diversão e alegria são essenciais;

- Desperte a confiança dos pais;

- Conquiste seu cliente para outras oportunidades de compra;

- Planeje seu plano de marketing com antecedência.

É importante que você conte com um especialista para fazer a campanha de marketing para as crianças, desse modo, você garante um bom trabalho e evita campanhas indevidas — como estímulos e apelos errados para elas.

Vale a pena trabalhar no dia das crianças?

Seguindo as dicas citadas anteriormente, é possível fazer um bom lucro no dia das crianças. Essa é uma data onde os pais querem agradar os filhos, e outras crianças em sua família, os três maiores presenteados nessa data são:

- Filhos (53%)

- Sobrinhos (47%)

- Outras crianças como irmãos (27%)

Vale a pena fazer a venda de doces como pacote de bombom e outros nesse dia, porém, faça um planejamento prévio e o execute de forma correta.