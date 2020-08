Dia Nacional da Habitação: Governo garante entrega de 21,8 mil moradias no Estado

Casas em Naviraí- MS - (Fotos: Chico Ribeiro)

No Dia Nacional da habitação, 21 de agosto, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) destaca os investimentos do Governo do Estado e a parceria com os municípios que garantiram a 21.845 famílias acesso a moradia própria em Mato Grosso do Sul.

O investimento total em obras entregues foi de R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 122 milhões do governo do Estado.

“Sabemos do anseio das famílias por uma casa, um lugar que possam ter qualidade de vida e dignidade, para isso trabalhamos junto aos municípios para entender a demanda de cada cidade e viabilizar projetos que possam atender essas pessoas”, disse a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Além dos empreendimentos que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, existem em execução e entregues obras do Programa Habitacional FGTS Subsidiado, Substituição de Moradia Precária e Lote Urbanizado. Neste último o beneficiário recebe o terreno e a base e se responsabiliza pela construção do imóvel no prazo de até 24 meses.

Recentemente a Agehab lançou uma parceria com empresas da construção civil e incorporadoras que garante o desconto mínimo de R$ 3 mil no financiamento de casas e apartamentos para inscritos no cadastro da agência com renda familiar de até R$ 4.685.

“Buscamos alternativas de acesso a moradia que se enquadre com a situação de cada pessoa”, explica Maria do Carmo.

Morando há anos de aluguel, Maci Silva espera ansiosa a entrega de seu apartamento prevista para este ano em Campo Grande. “É a realização de um sonho depois de tanto tempo pagando aluguel saber que falta pouco para mudarmos para o nosso cantinho”.

A auxiliar de serviços gerais Leni de Oliveira Pereira já faz planos para a casa nova. Ela foi selecionada para o Projeto Lote Urbanizado em Sidrolândia. “Eu estou emocionada por ter sido contemplada com uma das bases. Minha luta foi muito grande até aqui, foram mais de dez anos sonhando com a minha casa e agora vou ter a oportunidade de construí-la do jeito que eu sempre quis”.