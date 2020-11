"Dia D" contra a Poliomielite é prorrogado por mais 30 dias na Capital

Será possível vacinar crianças e adolescentes de até 15 anos em várias regiões da cidade - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou por mais 30 dias a campanha de vacinação contra a Poliomielite em crianças e adolescentes de até 15 anos, na Capital. A medida foi tomada, pois houve baixa procura por esse público desde o início dos trabalhos, iniciados em 5 de outubro.

Chamado de o segundo “Dia D”, a campanha ocorrerá em pontos de vacinação pelos shoppings da cidade. A meta é atingir até 95% do público-alvo. Em Campo Grande, apenas 33,5% das crianças entre um e menos de cinco anos de idade foram vacinadas, o que leva ao número de 16.109 doses aplicadas. A Capital possui 48.110 crianças nessa faixa etária.

O alerta fica para os responsáveis das crianças e adolescentes, pois a Poliomielite pode levar a paralisias musculares. Por isso, é também conhecida como paralisia infantil. A pólio é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino. Ela pode infectar crianças e adultos através do contato direto com fezes ou com secreções da boca das pessoas infectadas.

Em cada região de Campo Grande, haverá neste sábado (7), pelo menos, uma sala aberta para atendimento. Confira os locais abaixo:

A USF (Unidade de Saúde da Família) 26 de Agosto funcionará normalmente e na região central haverá o ponto de vacinação temporária no Shopping Pátio Central, das 8h às 17h. Nos bairros Noroeste, Nova Bahia, Mata do Jacinto, Marabá e Estrela Dalva, as unidades ficarão abertas das 7h às 17h.

Na região do Lagoa, está confirmada a abertura das unidades do Buriti, Vila Fernanda e a Clínica da Família do Portal Caiobá. Os shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês terão ponto de vacinação durante todo o fim de semana. No primeiro, o atendimento acontece das 11h às 20h, no sábado e no domingo; no segundo estabelecimento, será das 11h às 18h no sábado e das 11h às 20h no domingo.