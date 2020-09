Devido ao feriado, unidades da Rede Fácil estarão fechadas na segunda-feira

Devido ao feriado nacional em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) informa que as quatro unidades do Fácil não terão atendimento ao público na segunda-feira (07.09).

Os atendimentos serão retomados na terça-feira (08.09) ainda com os horários diferenciados, em cumprimento às novas medidas para conter o avanço do coronavírus no Estado. O funcionamento das unidades Guaicurus, General Osório e Aero Rancho é das 8h às 16h. Já a agência localizada no Shopping Bosque dos Ipês é das 11h às 20h.

As unidades concentram as atividades da Sejusp, correspondente bancário, Detran, Agenfa, Funtrab e Energisa. Por decisão das diretorias das empresas ou vinculadas, permanecem suspensos os atendimentos da Agehab, Águas Guariroba e Tribunal Regional Eleitoral.

Vale destacar que os atendimentos nos guichês da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) são realizados apenas mediante agendamento de serviços.

Ana Letícia Gaúna, SAD