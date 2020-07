Detran suspende atendimento na agência do Pátio Central, mas clientes não serão prejudicados

Atendimento estará suspenso nos próximos sete dias, a partir desta quinta-feira (23.7) - (Foto: Divulgação)

Reafirmando sua preocupação com a atual realidade sanitária que o Mato Grosso do Sul enfrenta e zelando pela saúde de servidores e demais clientes, a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) localizada no Pátio Central, em Campo Grande, terá seu atendimento suspenso nos próximos sete dias, a partir desta quinta-feira (23.7).

A medida foi tomada como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus, após uma funcionária terceirizada testar positivo para a Covid-19. Para evitar que os clientes procurem a agência, todas as pessoas que estavam com agendamento marcado para esta semana, irão receber um aviso via sms e e-mail, informando o procedimento para que não sejam prejudicados.

“Todos serão avisados e orientados a realizar os procedimentos pelo novo Portal de Serviços, e o que não for possível fazer online, serão direcionados para outras agências, para que nenhum cliente seja prejudicado. Além disso, todos os documentos ficarão disponíveis para serem retirados na Sede”, comenta a gerente-regional, Laiza Machado.

O Detran tem seguido todas as recomendações protocolares das autoridades de saúde. Caso algum servidor ou funcionário terceirizado seja infectado, o mesmo deverá ficar em quarentena por 14 dias e terá o acompanhamento conforme orientado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Detran Digital

Os principais serviços, como renovação de habilitação e emissão do documento do veículo, já estão sendo realizados através do novo portal – Meu Detran, evitando assim a necessidade de se deslocar as agências.

Acesse o site e confira todos os serviços disponíveis.

https://www.meudetran.ms.gov.br/