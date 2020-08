Detran suspende atendimento na agência do Pátio Central e exames médicos serão realizados na sede do Departamento

O Detran tem seguido todas as recomendações protocolares das autoridades de saúde. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Zelando pela saúde de servidores e demais clientes, a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) localizada no Pátio Central, em Campo Grande, está com o atendimento suspenso pelos próximos sete dias, a partir de hoje (18). A decisão foi tomada como medida de prevenção para evitar disseminação do novo coronavírus, após uma servidora testar positivo para a Covid-19.

Todos os clientes que estavam com o agendamento marcado para o local, estão sendo informados da suspensão via sms e email, com a orientação do procedimento que devem seguir.

Aqueles que agendaram o exame médico através da CNH Ágil, serão transferidos para a sede e os que estavam com outro tipo de serviço agendado, serão orientados a realiza-lo pelo novo Portal de Serviços – Meu Detran. O cliente que não conseguir efetuar o seu serviço de forma online, terá o seu atendimento remarcado.

O Detran tem seguido todas as recomendações protocolares das autoridades de saúde. Assim, quando um servidor ou funcionário terceirizado é infectado, o mesmo permanece de quarentena por 14 dias e é acompanhado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Prazos suspensos

Ressaltamos que para fins de fiscalização da validade da habilitação, preenchimento de recibo de transferência, vistoria e protocolo de autuação e penalidade, os prazos continuam suspensos.

Detran Digital

Os principais serviços, como renovação de habilitação, emissão do documento do veículo e comunicação de venda já estão sendo realizados através do novo portal – Meu Detran, evitando assim a necessidade de se deslocar as agências.

Acesse o site e confira todos os serviços disponíveis.