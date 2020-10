Detran não irá realizar atendimento no feriado prolongado de outubro

O atendimento ao público voltará ao normal na terça-feira (13) - (Foto: Divulgação/Detran MS)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN) não irá realizar atendimento nesta sexta-feira (9) em virtude do ponto facultativo consagrado ao Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro, mas que foi excepcionalmente alterado.

As agências da autarquia também não atenderão ao público na segunda-feira (12) devido ao feriado Nacional da Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil.

O atendimento ao público voltará ao normal na terça-feira (13).

De acordo com a decisão tomada no inicio do ano pelo Governo de Mato Grosso do Sul, no dia 28 de outubro haverá expediente normal nas agências de trânsito.