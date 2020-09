Detran-MS de Dourados recebe sistema para pagamento de guias com cartões de débito

Outra novidade é o tempo da baixa da guia [confirmação do pagamento e liberação do documento - (Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A partir do próximo dia 18 os clientes da agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de Dourados, localizada na Avenida Marcelino Pires, terão mais uma alternativa de pagamento das guias. A novidade é o sistema de débito que aceita cartões de todos os bancos, incluindo os digitais, seguindo a linha de modernização do órgão.

O sistema foi lançado em Campo Grande no último dia 27 de agosto na agência do Shopping Campo Grande e no último dia 15 de setembro também foi ativado na agência do Pátio Central. Dourados é a segunda cidade do Estado a ser beneficiada com o sistema de pagamento que veio para facilitar a vida do cliente já que, até o momento, os pagamentos só podiam ser feitos com dinheiro em espécie ou cartões do Banco do Brasil.

Outra novidade é o tempo da baixa da guia [confirmação do pagamento e liberação do documento, que antes demorava até três horas para bancos não conveniados e agora será realizado em menos de dez minutos.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, lembra que a meta é o Detran 100% digital. “Isso é um ganho enorme para o cliente e para o Detran em termos de ganho de tempo, conforto e segurança. Com a chegada do sistema na cidade de Dourados, a segunda maior do Estado, começamos a expandir o serviço para todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou.

“Temos trabalhado muito para garantir a agilidade e a eficiência dos serviços e essa nova facilidade é mais um caminho para alcançar o objetivo”, concluiu.