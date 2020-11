Detran-MS dá início a obras de sinalização viária em oito municípios do interior

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dará início nesta semana as obras de sinalização viária em oito municípios do Estado. Segundo informações da responsável pela Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura do órgão, arquiteta Maria Moura, os investimentos contabilizam R$ 1,2 mi a serem empregados em Maracaju, Selvíria, Taquarussu, Laguna Caarapã, Jaraguari, Bonito, Aquidauana e Angélica.

Maria Moura explica que os serviços deverão incluir sinalização vertical, horizontal e semafórica, de acordo com a necessidade de cada localização. “Esse é apenas o início dos atendimentos. A meta da atual gestão é atender o maior número possível de municípios com a sinalização viária”, explicou.

“Quando falamos em sinalização horizontal e vertical estamos nos referindo à divisão de fluxos, faixas de pedestre, símbolos e legendas, além das placas de regulamentação e advertências”, explicou. A previsão é de que o trabalho seja concluído em três meses.

Na fila

As próximas cidades a serem contempladas com as melhorias são Terenos, Alcinópolis, Amambai, Aparecida do Taboado, Caracol, Coxim e Itaporã. Para essas localidades os serviços ainda serão licitados com previsão de começar no início do próximo ano. Nestes municípios os investimentos serão da ordem de R$ 1,1 mi.

Anteriormente, o Detran-MS havia firmado um convênio para deixar essas obras por conta dos municípios. No entanto, quando assumiu no início do ano, o diretor-presidente, Rudel Trindade, resolveu que o próprio Departamento tomaria conta desta situação como forma de garantir a qualidade e o aprimoramento nas execuções dos serviços.

“Acredito que temos uma equipe tecnicamente forte e capacitada para assumir esses serviços. Com isso, podemos agilizar as benfeitorias e garantir um trânsito mais seguro para todos também nas cidades do interior do Estado”, afirmou.

Vivianne Nunes, Detran-MS

Foto: Divulgação