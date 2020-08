Detran/MS alerta condutores sobre quais prazos continuam suspensos por conta da pandemia

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2020/08/11.08.20-DETRAN-PRAZOS.-PORTAL.mp3

Renovar a habilitação, transferir veículos, registrar veículos novos, enviar recursos ou transferir multas de trânsito, são alguns dos serviços que continuam com os prazos suspensos. Porém, aos que desejarem, é possível realizar a maioria desses serviços sem sair de casa, através do novo portal “Meu Detran”.

Por conta da pandemia do coronavírus foram interrompidos por tempo indeterminado serviços como a aplicação da penalidade para quem é flagrado dirigindo com a Carteira de Motorista ou a Permrigir vencida; aplicação de multa para quem não transferiu a propriedade de veículo adquirido desde 19/02/2020; aplicação de multa para quem não registra veículo novo, desde que ainda não expirados na data 04/03/2020; o prazo para apresentação de condutor infrator; o prazo para apresentação de defesas e recursos de multa; prazo para apresentação de penalidades de multa e suspensão/cassação do direito de conduzir veículos e a ampliação de 12 para 18 meses o prazo para a conclusão dos processos de habilitação abertos.

O portal de serviços “Meu Detran” tem uma plataforma organizada, separando os serviços de habilitação, veículos, agendamento, infração, educação, credenciamento, entre outros.