Alerta: última semana para licenciar veículos de placas com final 5 e 6

A emissão do boleto pode ser feita digitalmente pelo site do Detran-MS - (Foto: Saul Schramm)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta que essa é a última semana para os proprietários de veículos com placas terminadas em 5 e 6 realizarem o licenciamento anual. Dos 328.444 veículos que compõem o grupo, apenas 106.614 foram licenciados até o momento, ou seja, 35% da frota. Para realizar o serviço de forma prática e ágil, o Detran dispõe do Portal de Serviços - Meu Detran, onde é possível licenciar e imprimir o documento de forma totalmente digital, sem sair de casa.

O diretor de veículos, Arioldo Centurião, explica que não é necessário procurar as agências para emissão do boleto, basta que o proprietário acesse o site do Detran-MS ou baixe o aplicativo Detran Mobile. "Além disso, também é possível que o pagamento seja feito sem sair de casa, utilizando um aplicativo bancário”, finaliza.

Clique aqui e confira o passo a passo para imprimir o documento do veículo de casa.

Detran Digital

Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilhá-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim, ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.