Desenvolvimento do badminton nas escolas da Rede Estadual de Ensino será abordado em fórum on-line

A aplicação e desenvolvimento do badminton nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul serão abordados no 1º Fórum Brasil de Badminton. O encontro on-line, realizado pela Federação Sul-Mato-Grossense de Badminton (FESBd), em parceria com a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), será nesta quarta-feira (7), às 19 horas (horário de MS). A transmissão ao vivo acontecerá na página oficial da FESBd no Facebook.

A discussão ocorrerá em torno do tema central “Desafios e perspectivas do badminton e airbadminton para 2021”. O técnico desportivo da Gerência-Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Fernando Quadros, dará ênfase às políticas públicas voltadas ao badminton nas instituições de ensino da Rede Estadual, por meio do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc) – Treinamento Desportivo.

O projeto é desenvolvido pela Fundesporte, em articulação com a Secretaria de Estado de Educação (SED), via Núcleo de Esportes (NESP). O objetivo é incentivar a prática esportiva relacionada aos aspectos educacionais e à preparação para a vida em sociedade, além da identificação de potenciais talentos. Em 2020, o processo seletivo do Prodesc aprovou 615 propostas de 361 professores de Educação Física, que vão atender 229 escolas de 60 municípios, ofertando cerca de 26 modalidades convencionais e paralímpicas.

“Vou falar sobre a participação de atletas e técnicos nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, organizado pela Fundesporte, e o quantitativo nesta competição que vem aumentando anualmente com a inclusão do badminton na grade de treinamento que coordenamos nas escolas estaduais”, destaca Quadros, que também atua como supervisor técnico da modalidade pelo Prodesc.

Também será realçada a importância da diversificação de modalidades desportivas no âmbito escolar, sendo o badminton um esporte individual alternativo aos alunos-atletas, com movimentos corporais diferentes das práticas coletivas. “Estamos propiciando aos alunos e aos profissionais de Educação Física nas escolas atividades físicas diferenciadas. O badminton é relativamente recente no Estado e tem iniciação essencialmente escolar”, acrescenta Quadros.

O airbadminton também será tema do encontro. A modalidade, criada há mais de um ano na China, utiliza os mesmos elementos e fundamentos do tradicional badminton, mas é direcionada à prática em ambientes externos, e chegou a Mato Grosso do Sul no final de junho deste ano.

“Hoje temos uma grande dificuldade nas escolas no que se refere ao ambiente próprio à prática do badminton, que necessita ser fechado e sem ventilação, o que não acontece na maioria das instituições. Então, o airbadminton entrará como opção para suprir essa lacuna, pois muitas escolas pelo Estado têm superfícies propícias a esse novo esporte, como gramados e quadras de areia”, explica Quadros.

Também vão compor a discussão do 1º Fórum Brasil de Badminton o presidente da CBBd, Francisco Ferraz; presidente da Federação Sergipana de Badminton (FSBd), Wendel Mota Ribeiro e o profissional da Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed). A mediação ficará por conta de Marco Antonio Aguilera, membro da FESBd e presidente da Federação do Esporte Escolar de Mato Grosso do Sul (FEEMS).

Evento: 1º Fórum Brasil de Badminton - Perspectivas do badminton e airbadminton para 2021

Data: 7 de outubro de 2020 (quarta-feira)

Horário: 19 horas (de MS)

Transmissão ao vivo na página oficial da FESBd no Facebook. Inscrições para a obtenção de certificado de participação podem ser feitas neste link.

Lucas Castro, Fundesporte

Fotos: Arquivo/Fundesporte