Descubra novos sabores de queijos e garanta momentos de lazer com sua família e amigos

No Fort, as compras de queijo feitas com cartão Vuon Card, próprio da rede, estarão com 15% de desconto no dia 20

Presente na alimentação ou em degustações e festas, o queijo é, com certeza, um prato que agrada o paladar de toda a família. Sozinho ou em combinações de dar água na boca, essa é uma iguaria que sempre está presente na lista de compras. Sua versatilidade para diferentes pratos ou praticidade para servir de forma exclusiva, faz com que ele seja considerado um grande coringa.

Aliás, a paixão pelos queijos não é exclusividade dos mineiros. Vem lá de Minas Gerais a maior produção de queijo no país, representando 25% do total, segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas em qualquer parte do mundo é possível encontrá-los em diferentes formas e com um sabor bem regionalizado, afinal são mais de 4 mil tipos sendo fabricados.

Para dar uma mãozinha para quem gosta de usar o queijo no dia a dia, inovar na culinária ou mesmo quem ainda não conhece bem essa iguaria, um atacarejo da capital preparou ofertas para o produto. "Essa foi uma forma que encontramos de valorizar esse prato que já é tão apreciado, proporcionando economia em quem precisa desse ingrediente em grande estoque, como bares e restaurantes, e até mesmo para quem tem nele um item básico na alimentação diária", explica a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte. No Fort, as compras de queijo feitas com cartão Vuon Card, próprio da rede, estarão com 15% de desconto no dia 20.

No Brasil, os queijos mais consumidos são muçarela e o prato. Eles têm características parecidas de sabor, ambos são mais suaves e com texturas macias, por isso são muito utilizados em lanches do dia a dia do brasileiro. Porém, queijos como o parmesão, considerado o rei dos queijos, possuem um sabor mais acentuado, textura mais dura e cor mais amarelada. É mais comum vê-lo fazendo parte de receitas de molhos e massas. Outros queijos que não são muito frequentes no cotidiano da população brasileira, mas que já aparecem em ocasiões especiais, são o brie, gouda e gorgonzola.

Para quem deseja experimentar mais queijos, uma ideia para começar a descobrir os diferentes sabores entre eles é fazer uma tábua de frios e acrescentar alguns acompanhamentos como o mel, geleias, pães, frutas e azeites. Para este momento você também pode escolher bebidas como vinhos e espumantes para harmonizar.

Como montar uma tábua de frios:

Primeiramente, escolha de 3 a 5 tipos de queijo de acordo com a sua preferência. Você pode ter em mente fazer a distribuição dos queijos dos mais frescos para os queijos azuis, lembrando que estes são de sabor mais intenso.

Uma boa opção de queijo fresco pode ser a ricota. Entre os macios temos muçarela, camembert e brie. Os queijos com textura mais densa/dura estão o gouda, provolone e gruyere. Nos firmes estão o parmesão e grana padano. E, finalmente os azuis, em que temos o gorgonzola e o roquefort.

Geralmente, cada pessoa consome cerca de 100 a 120 gramas de queijo. Tire os queijos da geladeira 1h antes da consumação para que eles fiquem com a temperatura ambiente.

Corte as peças de queijo ao meio, use uma metade para cortar em cubos e a outra você pode colocar inteira na tábua. Coloque os acompanhamentos ao redor dos queijos. Use a criatividade para a decoração.

Ao servir a sua tábua se permita experimentar cada um deles, para sentir as diferenças entre os sabores e as texturas e, então, escolher os seus favoritos.

Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas em Campo Grande, o cliente pode aproveitar as ofertas exclusivas neste dia 20 de janeiro. "É interessante que o consumidor esteja atento. Os produtos disponíveis dependem da reposição dos nossos fornecedores", aponta Rafaellen.

