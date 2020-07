Descontos em guloseimas trazem oportunidades para varejo e atacado na Capital

Festival de guloseimas - (Foto: Reprodução/Fort)

Variedades em produtos, marcas e sabores. Essas são as principais características do tradicional “Festival das Guloseimas”, realizado pelo Fort Atacadista em todas as suas lojas, de 30/07 a 10/08. Entre os destaques, estão chocolates, biscoitos, balas e outros doces, com descontos para o varejo e atacado. O horário de funcionamento em todas as lojas é de segunda a sábado das 7h às 20h, e aos domingos das 8h às 20h.

Em tempos de pandemia, as ofertas resultam em possibilidades criativas para quem está passando mais tempo em casa, por conta do distanciamento social. “No caso das famílias, vale a pena conferir os itens em promoção e pensar em insumos que proporcionem atividades de lazer, por exemplo, e principalmente com as crianças, como a confecção de bombons, bolos e outros doces”, afirma a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

Balas e chicletes

Os descontos também beneficiam os comerciantes locais, que poderão aproveitar a ação para abastecer seus estoques de forma ainda mais econômica e impulsionar as vendas. “Essa é uma opção para restaurantes, padarias, confeitarias, mercados de bairros e pequenos negócios possam oferecer aos seus clientes mais alternativas no segmento de doces”, analisa.

Diversos doces

O Fort Atacadista possui sete lojas em Campo Grande e o cliente pode aproveitar o mix de produtos e levar para casa uma alimentação mais balanceada. Além disso, há a opção do cartão Vuon Card, que oferece uma série de possibilidades aos clientes e benefícios exclusivos A rede cumpre todas as medidas preventivas e de higienização contra o novo coronavírus em todas as lojas. Para entrar nesses locais, os clientes devem usar máscaras, seguindo as determinações do poder público.

Para garantir mais conforto e comodidade ao cliente, as ofertas podem ser conferidas de modo virtual, pelo site www.fortatacadista.com.br/ofertas. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.