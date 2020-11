Derrubando até árvores, chuva volta com granizo em Campo Grande

A chuva voltou com bastante intensidade nesta segunda-feira (9) em Campo Grande - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A chuva voltou com bastante intensidade nesta segunda-feira (9) em Campo Grande. Houve queda de árvores na região central, chuva de granizo e até queda de energia com fios que foram derrubadas devido a forte ventania.

Alguns semáforos da principal avenida da Capital, a Afonso Pena, estão danificados devido a força do vento. No Jardim Itamaracá, alguns moradores relataram alagamentos nas residência.

Na região do Taveiropolis, algumas vias como Av. Alberto Sabin, Rua da Pátria e Melvin Jones viraram pequenos rios com a enxurrada.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a circulação de ventos nos níveis médios e altos da atmosfera vai favorecer a formação de áreas de instabilidades nos próximos dias sobre no Estado, além de um sistema de baixa pressão atmosférica vai reforçar as instabilidades do clima.

A previsão que entre hoje e quarta-feira (11), tenha ventos fortes, raios e granizo ao longo dessa semana. Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a variação para esta semana está estimada entre 19° C a 35° C e na Capital entre 20° C a 29° C.

É necessário que a população fique atenta a possíveis condições adversas, tais como chuvas intensas, ventos fortes, raio e granizo.

A umidade do ar estimada para esta segunda varia entre 70% a 35%. Durante o dia são esperadas temperaturas elevadas no Estado que podem variar entre 20°C a 41°C, e na Capital entre 20°C e 36°C.