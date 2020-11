Deodápolis tem quase R$ 25 milhões de investimentos em infraestrutura feitos pelo Governo do Estado

Deodápolis tem quase R$ 25 milhões de investimentos - ( Foto: Governo do Estado MS )

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

No município de Caracol, os investimentos prioritários foram na infraestrutura urbana e rural, o que tem contribuído com a melhora na qualidade de vida de quase 13 mil habitantes. Novas ruas pavimentadas, outras recapeadas e construção de pontes de concreto, que somam R$ 24,8 milhões de investimentos.

Com forte atuação na agropecuária, Deodápolis também recebe importantes recursos na área rural. Quatro pontes de concreto foram construídas pelo Estado para melhorar o escoamento da produção local, diminuir os custos do transporte e dar mais competitividade aos produtores da região. Quase R$ 3 milhões foram destinados para esse tipo de obra.

Uma quinta ponte de concreto, essa de grande porte, com 91 metros de extensão, será construída sobre o Rio Dourados, na divisa de Deodápolis com Dourados. O Estado trabalha na licitação dessa obra que deve custar R$ 6,1 milhões.

Outra obra planejada pelo Governo para Deodápolis é a restauração da travessia urbana da cidade pelas rodovias MS-276 e MS-145. Serão revitalizados 4,20 quilômetros ao custo de R$ 11,7 milhões.