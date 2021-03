Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas e pede para população evitar áreas alagadas

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emitiu na manhã desta segunda-feira (1°) alerta de chuvas intensas e pontuais para municípios que ficam nas regiões Centro, Norte, Sul e Leste de Mato Grosso do Sul. O aviso que pede para população evitar áreas alagadas vale até às 10h de amanhã (2).

Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Chapadão Do Sul, Coxim, Dourados, Ivinhema, Paranaíba, Ribas Do Rio Pardo e Três Lagoas estão entre os municípios que devem ser afetados pelas chuvas.

Elaborado com base em previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta diz que chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia podem ser registradas no Estado, acompanhadas de ventos intensos, entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Em caso de rajadas de vento, a Defesa Civil pede: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é preciso evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

SMS

Para evitar tragédias, a Defesa Civil possui um sistema de alerta climático para celulares cadastrados. Quem quiser receber SMS gratuito com os avisos pode enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Bruno Chaves, Subcom

Foto destaque: Saul Schramm