Defesa Civil do MS auxilia municípios que decretaram situação de emergência após estragos provocados pelo temporal

A Cedec (Coordenação Estadual de Defesa Civil/MS) está auxiliando as prefeituras de Aquidauana e Taquarussu, que decretaram situação de emergência por conta dos estragos provocados pelo temporal. Não há desalojados ou desabrigados nesses municípios.

O prefeito Roberto Tavares de Almeida decretou situação de emergência em Taquarussu nesta quarta-feira (19), após os técnicos realizarem os primeiros levantamentos dos prejuízos causados pela chuva de granizo que atingiu a cidade por volta das 5h desta terça-feira.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente, Ludmila Costa Soares, 15 casas do bairro São João tiveram os telhados perfurados pelo granizo. O bairro fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. E no perímetro urbano, três casas foram destelhadas. Segundo Ludmila, chove desde sábado na região e só ontem foram 110 milímetros de chuva.

A administração municipal está atendendo as famílias na área social e entregou lonas para cobrir as casas, até que as telhas que estão sendo compradas sejam colocadas.

Em Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro decretou situação de emergência na segunda-feira (17), após a cidade ser castigada por um temporal com chuva forte e ventos de até 100 quilômetros por hora no último sábado. A preocupação é que continua chovendo na região e a previsão é de queda na temperatura.

O coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Ravaglia, disse que 450 casas foram destelhadas e cinco foram destruídas pelo temporal. A administração municipal forneceu lonas para a cobertura improvisada dos imóveis e já iniciou a compra dos novos telhados. Segundo ele, a Defesa Civil Estadual está dando todo o suporte necessário ao município, além da entrega de aproximadamente 400 cobertores e mais de mil máscaras de proteção contra a Covid-19.

Paulo Yafusso, Subcom

Fotos: Divulgação