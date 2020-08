Defesa Civil alerta: Tempo seco pode trazer riscos à saúde e incêndios florestais

Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de perigo potencial para a baixa umidade relativa do ar - (Foto: SECOM GOV MS)

Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de perigo potencial para a baixa umidade relativa do ar. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a umidade do ar pode variar entre 20% e 12%, um risco para incêndios florestais e também para à saúde humana.

O coordenador da Defesa Estadual, tenente Coronel Fábio Catarinelli o alerta laranja é considerado uma situação perigosa e a orientação é que a população se mantenha atenta. Para aliviar o desconforto o coordenador dá algumas dicas.

Quanto as queimadas a orientação é que a população evite atear fogo em terrenos baldios, não jogue bitucas de cigarro em ruas e rodovias.

Lembrando que a Defesa Civil do Estado possui um sistema de alerta para celulares cadastrados.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.