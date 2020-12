De máscara e com distanciamento, Papai Noel presenteia alunos de escola estadual

Os brinquedos foram comprados pelos padrinhos do projeto - (Foto: Reprodução/Governo do MS)

Pelo quarto ano consecutivo, alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Fausta Garcia Bueno, de Campo Grande, foram presenteados pelo Papai Noel no Natal. Neste 2020, por causa da pandemia de coronavírus, a entrega dos presentes foi de forma diferente: com uso de máscara e respeitando o distanciamento social.

A atividade que encerrou o ano na escola nesta quinta-feira (17) contou com a participação da comunidade escolar. Enquanto entregavam atividades ou pegavam as notas finais, as crianças, acompanhadas dos pais, recebiam os presentes.

Os brinquedos foram comprados pelos padrinhos do projeto, explicou o diretor Marcos Garcia. “Há quatro anos fizemos a inscrição para receber presentes de outro projeto e as cartas dos alunos não foram contempladas. Aí, pensando nos alunos, criamos nosso próprio projeto”, contou o diretor.

Dessa forma, a escola buscou padrinhos da própria comunidade escolar e conseguiu atender as crianças, que são presenteadas de acordo com as cartas que escrevem no final de cada ano.