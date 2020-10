De janeiro até outubro, Procon Estadual recebe mais de 15 mil reclamações de consumidores

Todas essas empresas foram as que mais tiveram reclamações por parte dos consumidores insatisfeitos que tentaram solucionar os seus problemas - (Foto: Divulgação)

De janeiro até outubro, o Procon Estadual recebeu 15.565 ocorrências por meio de seus canais de comunicação ou de forma presencial.

Enquanto as orientações atingiram 2.064 procuras dos consumidores, as dez primeiras empresas no ranking das mais reclamadas, foram responsáveis pela ocorrência de 4.413 demonstrações de insatisfação.

O ranking aponta, ainda, entre os principais alvos de reclamação, empresas de telefonia como a Claro (658 casos), Telefônica do Brasil (352 casos), Oi (294 casos) e Tim (281 casos). Quatro bancos também constam do ranking: Bradesco (300 casos), BMG (278 casos), Santander (256 casos) e Caixa Econômica Federal (236 casos).

Todas essas empresas foram as que mais tiveram reclamações por parte dos consumidores insatisfeitos que tentaram solucionar os seus problemas. Dezenas de outros fornecedores também, mesmo que com números menos expressivos, também têm sido denunciados no órgão estadual de defesa do consumidor.