Escolagov realiza entrega de R$ 24 mil em premiação nesta quarta-feira

Vencedores da XIV edição - (Foto: EscolaGov)

O Governo do Estado, por meio da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), anuncia nesta quarta-feira (28), Dia do Servidor Público, os seis vencedores do XV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública.

Devido à pandemia, a solenidade de entrega da premiação deste ano será realizada de forma virtual, com autoridades e os servidores que tiveram projetos classificados. Todo o evento também será transmitido ao vivo no facebook da Escolagov, a partir das 14h.

Em 2020, foram 51 projetos inscritos. Destes, 41 trabalhos foram classificados, sendo 26 na modalidade ‘Ideias Inovadoras Implementáveis’ e 15 na modalidade ‘Práticas Inovadoras de Sucesso’.

Os projetos classificados em 1º, 2º e 3º lugar nas duas modalidades receberão o valor de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente, totalizando a entrega do valor de R$ 24 mil em premiação.

Classificação final

Nesta terça-feira (27), a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) publicou editais com os resultados dos recursos e a homologação do resultado final do XV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública.

Após análise minuciosa da comissão julgadora, dos três recursos interpostos na fase de classificação, um foi deferido e os demais indeferidos. Para conferir os editais na íntegra, acesse as páginas 29 e 30 da edição nº 10.310 do Diário Oficial do Estado.