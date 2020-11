Curso do Senac ensina a montar vitrine física e virtual para atrair clientes

O Senac realiza entre os dias 25 de novembro e 04 de dezembro o curso "A Vitrine Perfeita: Física e Virtual" - (Foto: Divulgação)

O Senac realiza entre os dias 25 de novembro e 04 de dezembro o curso "A Vitrine Perfeita: Física e Virtual", com o objetivo de capacitar o profissional a usar a vitrine, seja ela digital ou física, como ferramenta de assertividade, impactando diretamente o desejo do cliente e ampliando as vendas.



O curso tem carga horária de 24 horas e será realizado de forma online, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Com a melhor data comercial do ano se aproximando, o Natal, é preciso estar preparado e incentivar o consumo com produtos atrativos à mostra, para atrair os clientes às compras.



Segundo os especialistas em varejo, a vitrine é o primeiro canal de contato que o cliente tem com a loja. Um espaço bem aproveitado pode gerar o primeiro impulso para a compra. Por isso, este é um aspecto que deve ser considerado importante para o varejista.



"É preciso inovar nas iniciativas e nas ações para atrair o consumidor, que já está mudado. Muita gente, por exemplo, deve continuar evitando locais aglomerados e cada vez mais recorrendo aos produtos online. Precisamos estar preparados para esse ambiente também, oferecer cada vez mais opções ao consumidor", explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.



