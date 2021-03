Curso Disseminadores da Educação Fiscal em 2021 já tem data para começar

O primeiro curso de Disseminadores da Educação Fiscal do ano já tem data para começar. A partir do dia 5 de abril uma nova turma inicia os estudos sobre a função dos tributos e orçamentos públicos na modalidade EaD (Educação à Distância). As inscrições abrem no dia 10 de março e podem ser feitas pelo site da Escolagov (Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

O curso tem como objetivos sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; oferecer conhecimentos sobre administração pública; incentivar o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão.

Para isso, são oferecidas 120 horas de conteúdo, divididos em cinco módulos de aprendizagem. Neste semestre são disponibilizadas 300 vagas. As inscrições para a nova turma começam no dia 10 e terminam no dia 28 de março. Já as aulas estão previstas para começar no dia 5 de abril.

O cadastro do aluno deve ser feito através do portal da Escolagov.

Cidadania se aprende e também ensina

Todo semestre uma nova turma do curso de Disseminadores da Educação Fiscal é aberta em Mato Grosso do Sul. O último ocorreu entre os dias 19 de outubro de 2020 a 17 de janeiro de 2021 e contou com 226 inscritos. Desses, 36% foram aprovados.

Ao fim do curso, os alunos produziram projetos para o desenvolvimento da educação fiscal na sociedade. Foram 106 projetos elaborados ao longo do curso, alguns deles com potencial para serem realizados em sala de aula, mesmo na modalidade remota, o que acontece desde o início do ano passado por conta da pandemia.

“Ler as avaliações dos alunos nos enche de esperança de que a mudança interna passa pela “Educação Fiscal”. Provocar e discutir sobre o assunto em sala de aula, sejam presenciais ou virtuais, já é um bom começo. A partir da experimentação de uma cidadania plena, nos tornamos cidadãos mais conscientes, pois formamos um “novo olhar” sobre a vida em sociedade”, afirmou Ana Cristina Mendes, uma das tutoras do curso.

Serviço – Para mais informações entre em contato com a Escolagov, pelo telefone (67) 3321 – 6100 ou com a Unidade de Educação Fiscal nos números (67) 3389 – 7821 e 3389 – 7822.

Geisy Garnes, Sefaz