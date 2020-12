Curso de Geração de Renda encerra programação on-line com live especial de Natal

Para encerrar o ano com chave de ouro, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizará uma ‘Live Especial de Natal’, com uma receita deliciosa de um bolo natalino, ensinada pela Chef Adir Diniz*. A transmissão será na terça-feira (15), às 15 horas, na página da SAS pelo Facebook. O conteúdo ficará disponível no Youtube. A live faz parte do novo modelo dos Cursos de Geração de Renda Online da SAS.

Para incentivar a geração de renda e oportunizar às pessoas a desenvolverem habilidades, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, oferece diversos cursos de capacitação e profissionalização. Os cursos dão a oportunidade para as pessoas terem uma profissão, gerar renda, e as incentivam a crescer e progredir profissionalmente.

O novo sistema de curso da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social, tem gerado resultados satisfatórios e superado a expectativa de participantes, por meio do formato on-line de cursos. Desde março, o programa recebeu pelo menos mil inscrições, sendo registrados mais de 2 mil acessos no período.

A proposta da SAS garante a continuidade dos cursos, cujas aulas presenciais estão suspensas desde março, devido à pandemia do novo coronavírus, conforme Decreto n. 14.189, publicado em 16.03.2020.

*A chef Adir Diniz atua como gerente de Trabalho Ações de Cidadania da Secretaria de Assistência Social.

Plataforma on-line de cursos

A divulgação dos cursos é feita nas redes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social (@sascgms) e estão disponíveis no site http://www.campogrande.ms.gov.br/sas/. Os cursos livres, em diversas modalidades, são publicados todas as semanas, no canal do Youtube da SAS.

Os cursos, oferecidos de graça, garantem aos participantes, além da oportunidade individual de crescer e progredir na área profissional, a geração de renda para suas famílias.

Para garantir o certificado de participação é necessário fazer a inscrição por meio do link disponível no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/sas/ . As inscrições estão abertas e não há limite de participantes.

Os cursos disponíveis são: Máscara com e Sem Barbante, Pizza Artesanal, Arte em Barbante, Bolo Caseiro Especial e Crochê – Touca e Cachecol. A entrega dos certificados está prevista para dezembro deste ano. Uma novidade é o Curso Básico de Coloração, disponibilizado a partir desta quarta-feira (15) no site. Já o curso de designer de sobrancelha está previsto para iniciar na próxima semana.

Mais informações sobre os cursos on-line podem ser obtidas pelo telefone 67 3314-4482, ramal 6034.