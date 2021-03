Curso de Direito da Faculdade Insted promove hoje análise técnico jurídica das decisões do STF do caso Lula

Ex-presidente Lula - (Lula. FOTO SERGIO CASTRO/ESTADÃO)

A Faculdade Insted por meio do sua graduação em Direito irá promover hoje, dia 16 de março, às 19h30, via plataforma Zoom um grande debate abordando os pontos de vista dos fundamentos e consequências das decisões do STF do caso Lula. A aula será aberta aos acadêmicos de todos os semestres da formação e público em geral.

“Nosso objetivo é sempre trazer pra sociedade discussões atuais e que estão presentes no âmbito acadêmico, pautando-se sempre na análise técnica e nas consequências jurídicas. Os debatedores irão expor o tema sob a ótica de vários pilares da Justiça. Para isso teremos a presença de um advogado, um promotor de justiça e um magistrado”, explica a advogada e coordenadora adjunta do curso de Direito da Faculdade Insted, Mayara Baís. A professora fará a mediação das discussões.



Para apresentar e discutir legalmente o caso estarão debatendo os professores da Faculdade Insted: o advogado e mestre em Ciências Criminais, Tiago Bunning e o promotor de justiça e mestre em Processo Penal e Garantismo, Humberto Lapa Ferri.



O debate do tema relevante e social contará ainda com a presença do desembargador do TJMS, Ruy Celso Barbosa Florence. O desembargador é especialista em Direito Penal e Criminologia, mestre em Direito das Relações Sociais e doutor em Direito das Relações Sociais. Ruy Celso é coordenador da especialização em Direito Penal e Processual Penal e professor da graduação em Direito da Faculdade Insted.



Serviço

A aula aberta será nesta terça, dia 16 de março, às 19h30. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link: http://faculdade.insted.edu.br/debate-insted-stf-x-lula . Serão emitidos certificados de 04 horas/aula para aqueles que se inscreverem no site. Mais informações sobre as formações podem ser obtidas via WhatsApp (67) 99258-3521.