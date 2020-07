Processos seletivos para Unidades de Perícia e Identificação têm cronogramas alterados

Nesta quinta-feira (23.07), o Governo do Estado publicou a alteração dos cronogramas de atividades dos processos seletivos que visam a contratação temporária de Peritos Médicos Legistas e Peritos Criminais.

O período para publicação dos resultados preliminares das solicitações de inscrição e da avaliação curricular passou para o dia 29 de julho. Com isso, o período recursal será das 08h do dia 29 de julho às 17h do dia 30 de julho de 2020.

No dia 06 de agosto serão publicados os resultados dos recursos, os resultados definitivos das solicitações de inscrição e da avaliação curricular e a convocação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas, para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e realização da capacitação técnica.

Já a capacitação técnica será realizada no período de 13 a 27 de agosto. A publicação do resultado preliminar da capacitação será no dia 31 de agosto e o período recursal será das 08h do mesmo dia até às 17h do dia 1º de setembro de 2020.

A publicação do resultado definitivo da capacitação técnica ficará no dia 08 de setembro, o resultado final e homologação do processo seletivo no dia 09 de setembro e a convocação dos candidatos para contratação no dia 10 de setembro de 2020.

Por fim, o período de realização da contratação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas será nos dias 15 e 16 de setembro de 2020.

Processo Seletivo

São 13 vagas para Peritos Médicos Legistas, que serão distribuídas entre as Unidades Regionais de Perícias e Identificação dos municípios: Campo Grande (7), Bataguassu (2), Costa Rica (3) e Nova Andradina (1).

Para a função de Perito Criminal são 35 vagas, distribuídas da seguinte forma: Aquidauana (3), Bataguassu (5), Corumbá (3), Costa Rica (1), Coxim (3), Jardim (2), Naviraí (4), Nova Andradina (4), Paranaíba (4), Ponta Porã (4) e Três Lagoas (2).

Ambas funções serão para exercício de funções de natureza técnico-operacional – visando atender necessidade temporária –, terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 7.377,66.

Acesse as páginas 35 e 36 da edição nº 10.233 do Diário Oficial do Estado e veja a alteração do cronograma do processo seletivo.