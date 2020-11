Cronograma de visitas em presídios já está disponível no site da Agepen

O novo cronograma completo da retomada de visitas presenciais, com dias e horários em cada unidade penal de regime fechado do estado já está disponível no site da Agepen - (Foto: Secom MS)

O novo cronograma completo da retomada de visitas presenciais, com dias e horários em cada unidade penal de regime fechado do estado já está disponível no site da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul), no ícone “Informações a Familiares e Visitantes”.

As informações estão separadas por cidades e por unidade penal, e as rotinas estabelecidas obedecem as características e possibilidades de cada local. Em alguns estabelecimentos prisionais, por exemplo, foi adotado o agendamento prévio.

As visitas presenciais de familiares, que serão retomadas a partir deste sábado (14 de novembro), deverão seguir regras restritivas e preventivas de biossegurança, instituídas pelo Comitê para Gestão e Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19.

No entanto, a Agepen alerta que os procedimentos contidos no plano de retomada estão sujeitos a mudança ou suspensão, a qualquer momento, considerando o cenário pandêmico e as determinações estabelecidas pelo Governo do Estado. Além disso, o cronograma também poderá sofrer alterações, de acordo com o que for identificado. Qualquer modificação será previamente informada.

Além das visitas presenciais de familiares, também serão retomadas as atividades de assistência religiosa e as oficinas de trabalho no interior dos estabelecimentos prisionais, a partir do dia 16 de novembro, seguindo os protocolos de saúde.