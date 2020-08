Criança em boia é arrastada pelo mar e resgatada por tripulantes de balsa na Grécia

Criança foi resgatada por tripulantes de uma uma balsa. - (Foto: Reprodução / Facebook / Petros Kritsonis)

Uma menina de 4 anos foi resgatada em alto-mar por volta do meio dia desta última segunda-feira (24), em uma boia com formato de unicórnio, na Grécia. A criança foi salva por tripulantes de uma balsa. A menina estaria de férias com os pais quando o incidente aconteceu.

A criança flutuou durante mais de meio quilômetro (500m), afastando-se da costa de Antirio, na Grécia, e acabou sendo resgatada por funcionários de uma empresa de ferrys. Segundo o capitão Grigoris Karnesis, responsável pela balsa, ele foi informado pela autoridade portuária sobre o fato. “Eu estava me aproximando do porto de Antirrio e fui notificado pela Autoridade Portuária de que uma criança, que eu não esperava que fosse tão pequena, foi arrastada pelas correntes em uma praia próxima, que fica perto do cais do porto,” disse o heróico capitão Karnesis. A criança manteve-se calma durante todo o percurso, que fez sozinha.



Garotinha estava tranquila e foi entregue aos responsáveis.

Em entrevista ao canal de televisão Mega, da Grécia, Karnesis relatou o desespero da criança. “Ela estava em estado de choque. Estava agarrada ao brinquedo inflável e não se moveu. Estava congelada. Quando ela nos viu se aproximando, ela gritou ”, disse. A tripulação do navio fez caretas e piadas a fim de relaxar e acalmar a criança antes que ela se reencontrasse com a sua família.

Imagens do salvamento foram registadas e partilhadas nas redes sociais e, embora, esta história tenha tido um final feliz, serve sempre de alerta para quem não quer passar por um susto semelhante. “Felizmente, tudo correu bem”, concluiu o capitão Grigoris Karnesis.