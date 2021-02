Cras Vila Gaúcha passa por reforma e população será atendida temporariamente em três endereços

Cras Vila Gaúcha - Foto: Divulgação/Assessoria

A partir desta quarta-feira (10), o Cras Vila Gaúcha, localizado no bairro Cophavilla II, será fechado para reforma. Os serviços oferecidos pela unidade serão transferidos para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas Sul, no Bairro Aero Rancho, onde a equipe do Vila Gaúcha fará os atendimentos.

Os usuários poderão buscar também o Centro de Convivência “Jardim Tijuca II”, que atende às segundas, quartas e sextas e o Cras “São Conrado”. As duas unidades também darão suporte ao atendimento durante a reforma do Cras “Vila Gaúcha”.

De acordo com a superintendente de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Inês Auxiliadora Mongenot Santana, a reforma da unidade localizada na Vila Gaúcha irá garantir mais acessibilidade à população, com banheiros adaptados, rampas de acesso e ampliação de espaços e adequação às normas de Vigilância Sanitária.

O espaço ganhará mais duas salas de convivência, totalizando quatro ambientes para atividades socioeducativas, destinados à crianças e jovens, que antes da pandemia frequentavam a unidade no contra turno escolar. As salas também atendiam os idosos que participavam de atividades voltadas ao fortalecimento da convivência familiar.

Com as duas novas salas, as atividades de convivência, que recebiam média de 130 pessoas, terão uma ampliação de 80 vagas. No momento, devido à pandemia, as atividades ocorrem de forma remota, por meio de vídeos gravados pelos profissionais do Cras e compartilhados em grupos de WhatsApp e redes sociais.

Assim como em todos os 20 Cras que compõem a rede de assistência social do município, o Vila Gaúcha oferece o Cadastro Único, que possibilita às famílias em vulnerabilidade social, receber benefícios sociais dos governos federal, estadual e municipal.

Os Cras também oferecem serviços de Atenção Integral à Família e de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças, adolescentes, jovens, gestantes e idosos, atendimento em domicílio para o idoso e para pessoas com deficiência. As famílias são atendidas, orientadas, encaminhadas e acompanhadas pela equipe técnica, formada por assistentes sociais e psicólogos.

Ainda este ano há previsão de reforma dos Cras Vida Nova, Guanandi, Zé Pereira e Popular. Cada unidade tem capacidade de atendimento de até 5 mil famílias.

Serviço

Confira o endereço das três unidades que passarão atender os usuários do Cras “Vila Gaúcha”:

Creas Sul – Av. Arquiteto Vila Nova Artigas, S/N (telefone 98412 53770)- Aero Rancho

Cras “São Conrado” (telefone 3314-4482 Ramal 6080) Rua Livino Godoy, 777, São Conrado.

Centro de Convivência Jardim Tijuca II (telefone 3314-4482 Ramal 6096) Rua Piassanguaba, 1145. Atendimento segunda, quarta e sexta-feira.

O horário de funcionamento das unidades é das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas