Covid-19: Procon/MS suspende totalmente atendimento presencial

Procon MS - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

Estão suspensos os atendimentos presenciais no Procon/MS. A medida, segundo o superintendente do órgão, Marcelo Salomão é uma forma de proteger servidores e consumidores do possível contágio pelo coronavírus.

Marcelo explicou o passo-a-passo de como utilizar essa nova ferramenta.

A suspensão segue até que seja editado outro Ato Normativo restabelecendo o atendimento.

Entretanto, quem necessitar resolver questões de relação de consumo poderá fazê-lo de forma remota por meio dos diversos canais de comunicação e denúncias disponibilizados.

Estão disponíveis ainda o bloqueio de telemarketing (bloquetel), e-mail gabinete@procon.ms.gov.br.