Parque das Nações Indígenas e Projeto Amigos do Parque terão novo horário de funcionamento

Parque das Nações Indígenas - Foto: Divulgação

A partir deste domingo, dia 14 de março, o Parque das Nações Indígenas também terá novo horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, será das 6h às 20h e aos sábados e domingos, das 6h às 16h.

Já o projeto “Amigos do Parque”, que prevê a interdição de umas das pistas no Parque dos Poderes e amplia o espaço reservado à prática de atividade física, funcionará das 7h às 16h.

A mudança de horário, que é parte das medidas tomadas pelo Governo do Estado para evitar aglomeração e conter o propagação do coronavírus, está prevista no decreto que instituiu o novo toque de recolher.

De acordo com esse decreto, pelos próximos 14 dias, ou seja, até 27 de março, durante o horário do toque de recolher somente poderão funcionar os serviços de saúde, transporte, alimentação por meio de delivery, farmácias e drogarias, funerárias, postos de gasolina e indústrias.

Após esse prazo a situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso do Sul será reavaliada.