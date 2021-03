Covid-19: Aulas na REE voltam a ser remotas a partir desta quarta-feira, dia 10 - Foto: Chico Ribeiro

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2021/03/09.03.21-AULAS-REMOTAS-PORTAL.mp3

Mesmo estando entre os estados que mais vacinaram, o governo do Mato Grosso do Sul resolveu suspender as aulas híbridas e retomar as aulas remotas na Rede Estadual de Ensino. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta terça-feira, dia 09, durante live transmitida pelo facebook. Segundo ele o retorno as aulas na forma híbrida ou totalmente presencial acontecerão apenas quando o Comitê de Operações Especiais recomendar.

O secretário de Saúde Geraldo Resende informou que na data de hoje atingimos o topo em internações hospitalares.

A secretária de estado de Educação, Maria Cecília da Motta, que também participou do anúncio, avalia a decisão como a mais acertada. Com a decisão, mais de 194 mil estudantes matriculados em 347 unidades de ensino da REE voltarão às aulas de forma não presencial a partir de segunda-feira (01), modalidade essa já adotada durante a suspensão das atividades em 2020.