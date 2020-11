Cotolengo Sul-Mato-Grossense realiza 2º Costelão 'Drive Thru' neste final de semana

Cotolengo Sul Mato Grossense realiza 2º Costelão 'Drive Thru' - ( Foto: Divulgação )

A fim de arrecadar fundos e auxiliar no tratamento de crianças com deficiência e famílias carentes, o Cotolengo Sul Mato Grossense irá realizar, neste domingo (08), o 2º Costelão ‘Drive Thru’ da instituição, o qual contará com o apoio da equipe “Os Reis do Costelão”, que estará à frente do evento.

Os valores foram divididos em duas opções: porção para 6 pessoas, no valor de R$ 90,00 e porção para 10 pessoas, no valor de R$ 150,00. Lembrando que não está incluso acompanhamentos.

Os convites podem ser solicitados por meio do WhatsApp (67) 99693-1080, e retirados na R. Jamil Basmage, 996 – Mata do Jacinto, até esta sexta-feira (06). Não serão vendidos convites no dia do evento.

Vale ressaltar, que cada convite dá direito a um ‘Prato Comemorativo’ dos 25 anos do Cotolengo Sul Mato Grossense. Já sobre entregas, poderão ser solicitadas somente no sistema Drive Thru.

Mais informações podem ser adquiridas por meio do telefone (67) 3358-4848 ou pelo site www.cotolengo.com.br