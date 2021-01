Corumbá foi a cidade brasileira que registrou o maior índice de chuva em 24h

A chuva em Corumbá - (Foto: Divulgação)

A chuva que trouxe muitos transtornos para a população corumbaense, fez com que a cidade se tornasse o município brasileiro que mais choveu no dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mostrou o município na liderança das cidades com maiores registros de precipitação num período de 24h.

Segundo informações do Diário Corumbaense, Corumbá foi a cidade que ocupou a primeira no total precipitações em 24h. Foram dois momentos distintos de chuva, segundo o Inmet. Já o CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), registrou precipitação pluviométrica de 187,2 milímetros em oito horas.

No primeiro deles, o volume de precipitação chegou a 131,4 milímetros. Marca que colocou o município na liderança nacional na quarta-feira, com mais que o dobro do volume registrado pela segunda colocada Joaçaba (SC), com 65,0 milímetros de chuva. A sétima posição de Corumbá foi com o registro de 50 milímetros de precipitação. No dia, foram registrados 181,4 milímetros de chuva na cidade, diz o Inmet.

De acordo com o próprio Instituto, há um alerta (amarelo) de perigo potencial de chuvas intensas para a cidade, válido até esta sexta-feira, dia 15. Ao longo desta primeira quinzena de janeiro, o Inmet registrou 205,2 milímetros de precipitação em Corumbá. A média histórica de chuvas para Corumbá é de 145,5 para o primeiro mês do ano.