Correios vai leiloar agência de Ribas do Rio Pardo no Estado

Agência do Correios de Ribas do Rio Pardo será vendida - Ruy Costa

Os Correios disponibilizaram mais de 21 editais de venda de imóveis em diversas regiões do Brasil. As licitações estão agendadas até o dia 14 de outubro. Estão à venda imóveis no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Em Mato Grosso do Sul o leilão será do prédio situado no centro da cidade de Ribas de Rio Pardo que está desocupado e pronto para entrega. A edificação comercial possui dois pavimentos, com área construída de 165,85 m². Está localizado em região de uso predominantemente comercial/residencial. Conta com infraestrutura de abastecimento de água, energia elétrica, telefonia e iluminação pública. A região dispõe de serviços públicos como ruas pavimentadas, transporte coletivo intermunicipal, comércio, bancos, escolas e serviço de saúde básico.

Para participar das licitações, os interessados devem apresentar as propostas em envelopes fechados, os quais serão abertos na data marcada. O acesso aos editais e demais informações sobre cada certame estão disponíveis na página dos Correios.

Vídeos com imagens panorâmicas de alguns dos móveis também estão disponíveis no canal da empresa no youtube.

A abertura das propostas ocorrerá no dia 14/10/2020 e a licitação eletrônica ocorrerá às 10h (horário de Brasília).

Para agendar visitações, entrar em contato pelo telefone (67) 99115-5752, falar com José Marcos.

Gestão imobiliária - O Feirão de Imóveis dos Correios oferta a venda de apartamentos, prédios, terrenos, entre outros, nos Estados do AC, AL, CE, DF, ES, GO, MT, MS, MG, PA, PR, PE, RJ, RN, RS, RO, SC e SP.

Os interessados poderão conhecer os imóveis por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Para cada imóvel será divulgado o respectivo edital de licitação, contendo o preço mínimo de venda e outros detalhes.