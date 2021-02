Corpo de Bombeiros dá dicas para feriado não se transformar em tragédia

Corpo de Bombeiros - (Foto: Saul Schramm)

Não exagere na bebida alcoólica antes de nadar, faça a revisão do veículo se for viajar, use o cinto de segurança e não se arrisque em ultrapassagens. Essas são algumas das dicas do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul para evitar que o descanso do feriado de Carnaval se transforme em tragédia.

A principal recomendação, no entanto, continua a mesma: evite aglomerações e use máscara de proteção. A pandemia de Covid-19 continua e o ideal é ficar em casa.

Confira todas as dicas:

Antes de nadar

Alimente-se com moderação, prefira comidas leves e evite o excesso de bebida alcoólica;

Crianças não devem brincar em piscina sem a supervisão de um adulto;

Cuidado com o limo nas pedras ele pode fazer você escorregar e cair na água;

Nunca mergulhe de cabeça em locais com profundidade desconhecida.

Em caso de afogamento

Se você for a vítima mantenha a calma e não lute contra a força e correnteza da água. Guarde suas forças para flutuar e tente acenar por socorro. É menos desgastante e produz maior efeito;

Só grite se realmente alguém puder lhe ouvir, caso contrário, você estará se cansando e acelerando o afogamento;

Coloque os pés à frente, barriga para cima e direcione o braço de forma a usá-lo como um leme, desta forma a própria correnteza o levará a margem;

Se você for socorrer alguém analise os riscos e tome cuidado para não se tornar mais uma vítima;

Chame por ajuda e jogue qualquer material de flutuação ao afogado (garrafa pet vazia tampada, tampa de isopor, bola, etc.);

Deixe primeiro que a vítima se agarre ao objeto e fique segura. Só então tente puxá-la para a área seca, com ajuda de galhos, corda, ou outro material.

Se for viajar, antes de sair de casa

Feche os registros de água e gás para evitar inundações e incêndio;

Retire os eletrodomésticos da tomada e desligue o chuveiro elétrico; isso evita que os equipamentos queimem caso ocorra alterações de tensões.

Na estrada

Antes de pegar a estrada, faça a revisão do veículo. Reponha a água do radiador e para-brisa, verifique o óleo e faça a calibragem dos pneus (inclusive do estepe);

Use o cinto de segurança e exija que os outros passageiros também usem, não ultrapasse o limite de velocidade da pista e respeite a sinalização;

Se estiver com sono, pare o carro em local seguro, próximo a um posto policial, posto de serviços ou em algum hotel para descansar;

Não se arrisque em ultrapassagens. Em estradas, elas geralmente são mais perigosas do que na cidade – até para motoristas experientes.

Em situações de emergência, ligue 193.