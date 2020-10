Coronel David aciona comando do Corpo de Bombeiros para salvar fazendas de incêndio

O deputado estadual Coronel David (sem partido) - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Coronel David (sem partido) intermediou o socorro aos proprietários rurais de Ribas do Rio Pardo e Camapuã preocupados com incêndios que atingiram ao menos seis fazendas na quinta-feira (1º). Ele acionou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson do Amaral e equipe, que estava trabalhando nas proximidades, foi enviada ao local.



Conforme os relatos dos fazendeiros, as chamas começaram na quarta-feira (30) e foram se alastrando pelas fazendas Alpha, Bartira, Santa Luiza, Serena, Centauro e Honda. Eles entraram em contato com a Defesa Civil de Camapuã, com o secretário de obras do município solicitando um carro-pipa e como não tiveram resposta rápida pediram auxílio do deputado Coronel David.



O parlamentar ouviu o relato desesperado dos moradores e entrou em contato com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros que, percebendo a gravidade da situação enviou equipe até a região. “Ouvir as demandas da população sempre foi e sempre será uma das principais características do meu mandato”, declarou Coronel David.

Após a chegada da equipe um dos moradores da região, Marco Aurélio, enviou mensagem de agradecimento ao deputado estadual. “Gostaria de agradecer o empenho do Coronel David em intermediar com o coronel Joilson do Corpo de Bombeiros que disponibilizou ajuda ao nosso município nesse momento difícil que estamos enfrentando, um momento de queimada”, disse Marco Aurélio, em nome de toda a população.



“Obrigada Coronel David por ter movido forças para resolução do problema no nosso município. É muito importante que nossas lideranças estaduais estejam atentas às demandas na sociedade”, declarou Marco Aurélio.