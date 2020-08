Copacabana Palace reabre após 132 dias fechado por causa da pandemia

Símbolo de sofisticação e o mais tradicional hotel da orla carioca, o Copacabana Palace reabriu nesta quinta-feira, 20, após 132 dias fechado por causa da pandemia. Foi a primeira vez em cem anos que o espaço fechou. A reabertura, como tudo o que envolve esses novos tempos, é gradual e preocupada em evitar a propagação do novo coronavírus.

Isso faz com que nem todos os espaços do Copacabana Palace estejam disponíveis desde já. Apenas o prédio principal está sendo reaberto e, dos restaurantes, somente o Pérgula irá funcionar. O cardápio contará com pratos de outros restaurantes do hotel, como o Cipriani e o Mee, mas as receitas seguirão o conceito original do Pérgula, preparadas na brasa.

"Ao longo dos últimos meses, atuamos incansavelmente junto às diferentes áreas do hotel para garantir uma retomada segura e tranquila para funcionários, hóspedes e clientes do Copa. Essa é a nossa maior prioridade", afirmou Andréa Natal, diretora geral do hotel.

Andrea foi uma das poucas pessoas que seguiram frequentando as dependências do Copa nos últimos quatro meses. Isso porque ela mora no próprio hotel, assim como o cantor Jorge Ben. Além deles, parte do corpo de funcionários permaneceu trabalhando na manutenção e segurança.

Nesta quinta, primeiro dia de reabertura, o Copacabana Palace já recebeu novos hóspedes. O restaurante também voltou a ser frequentado. Mas, com o dia nublado no Rio, a piscina não atraiu ninguém à tarde.

Mudanças

Para seguir as normas de combate à transmissão do coronavírus, alguns serviços do Copacabana Palace precisaram ser adaptados. O tradicional bufê de café da manhã, por exemplo, terá de deixar de ser servido e dará lugar a pratos à la carte. Segundo o hotel, alguns itens estão inclusos nas diárias e outros serão cobrados à parte.

Estações de álcool gel foram espalhadas por diversas áreas, e para usufruir do spa ou da academia será necessário agendamento prévio. Apenas pessoas que estiverem hospedadas juntas poderão ocupar os espaços ao mesmo tempo. Além disso, um aplicativo de celular foi lançado para que tudo possa ser feito com o mínimo contato - até mesmo o check-in.

Com a cidade do Rio ainda em processo de reabertura - os principais pontos turísticos, por exemplo, voltaram a funcionar apenas no final de semana passado -, ainda há incertezas sobre o potencial de ocupação da rede hoteleira nos próximos meses. E para tentar atrair novamente seus hóspedes, o Copacabana Palace está se apresentando não apenas como hotel, mas também como 'um centro de bem-estar. Para isso, o Copa está oferecendo pacotes com diferentes opções de hospedagem, incluindo um de 30 horas voltado para o próprio carioca.